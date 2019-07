Der Disput um die Wetterschutzverordnung wird von Betroffenen gerne als Paradebeispiel für die Überreglementierung in der heutigen Zeit herangenommen: Seit Jahren wird diskutiert, was an See- und Flussufern erlaubt und was verboten ist, um sich beim Fischen keine kalten Füße holen. Während Politik, Bergwacht und Naturschutz über Kaffeekannen, Putzfetzen und müde Fischeraugen unter Zeltplanen diskutierten, kassierten Petrijünger empfindliche Strafen. Die Causa ging sogar zum Landesverwaltungsgericht.