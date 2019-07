Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) wird an dem von Deutschlands Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) vorgeschlagenen Treffen am Donnerstag in Berlin in Sachen Transitstreit teilnehmen. Um die Tiroler Maßnahmen wie Blockabfertigung und Fahrverbote werde es aber nicht gehen, so LH Platter.