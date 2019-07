Tour de Police

Einer der aktuellen Arbeitsschwerpunkte ist die Vernetzung mit der Polizei. Bis 2020 werden im Rahmen der „Tour de Police“ alle 119 Polizeidienststellen von Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle besucht.Weitergeführt wird auch das Projekt „Perspektive: Arbeit. Sonja Ablinger, Vorsitzende des Vereins Gewaltschutzzentrum OÖ: “Viele Frauen bleiben wegen ihrer finanziellen Abhängigkeit in Gewaltbeziehungen.„ Insgesamt konnten 182 Frauen an den ersten Arbeitsmarkt, 16 Frauen an begleitete Arbeitsstellen und 29 Frauen in eine Ausbildung vermittelt werden.