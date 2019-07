„Keine Konfrontation mit Teheran“

Seine Regierung suche aber „keine Konfrontation“ mit dem Iran, versicherte Hunt. Die Festsetzung des unter britischer Flagge fahrenden Tankers Stena Impero durch den Iran in der vergangenen Woche bezeichnete er als „staatliche Piraterie“. Bei der Beschlagnahme des Tankers am Freitag sei das in der Region fahrende britische Kriegsschiff HMS Montrose zu spät gekommen, um zu intervenieren. Ein weiteres britisches Kriegsschiff werde in einer Woche in der Region ankommen. Britische Schiffe sollen zudem die britischen Behörden vor der Durchfahrt durch die Straße von Hormuz informieren. Durch die Meerenge wird ein Fünftel der globalen Erdöltransporte verschifft.