Obwohl es in Summe ausreichend Nachwuchs gibt, steht es dennoch in vielen weiß-grünen Regionen schlecht um die veterinärmedizinische Versorgung. Die Gründe kennt Walter Obritzhauser, Präsident der steirischen Tierärzte-Kammer: „Die Ausbildung wird von immer mehr Frauen absolviert. Viele landen aber durch das Gründen einer Familie gar nie im Beruf oder bleiben dort, wo ihre Männer ihrem Job nachgehen. Und wo ist das heutzutage? In den größeren Städten.“