Die vier Polen, die am Samstag um 21 (!) Uhr am Großglockner in ein Gewitter gerieten, machten deutlich, wie wichtig sorgfältige Tourenplanung ist. „Bei den heutigen technischen Möglichkeiten kann keiner sagen, dass er von einem Gewitter überrascht wurde“, sagt Karl Gabl, Präsident des Kuratoriums für Alpine Sicherheit.