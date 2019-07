Mehrmals „Bären-Alarm“ in Tirol

Zuletzt gab es in Tirol mehrfach „Bären-Alarm“. Erst am Montag wurden wieder acht gerissene Schafe im Pitztal entdeckt, die einem Bären-Angriff zum Opfer gefallen sein könnten. Am vergangenen Donnerstag wollte ein Mann im Gemeindegebiet von Flaurling (Bezirk Innsbruck-Land) einen Bären gesichtet haben.