„Ganz schön anstrengend“, „sehr interessant“, „spannend“, „zum Teil echt schwierig“, so das Fazit der Schüler nach dem anstrengenden Begabungs-Check. Was das Besondere an diesem Testverfahren ist, haben wir Bettina Ganglberger gefragt: „Das Ganze ist ein adaptives Testsystem, das heißt, es passt sich ständig dem Leistungsniveau der Jugendlichen an. Wenn man eine Frage richtig beantwortet, dann ist die nächste Frage automatisch schwieriger, wenn nicht, dann wird sie automatisch leichter. So können wir sehr schnell das maximale Leistungsniveau erheben.“