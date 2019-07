Am Samstag allerdings ging das „Posen“ dramatisch aus: Ein 21-jähriger Salzburger prallte in den Pkw einer Deutschen. Am Montag wurde ein gleichaltriger Flachgauer (21) ausgeforscht, der auch am Rennen beteiligt gewesen sein soll. Ein dritter Lenker mit tschechischem Kennzeichen ist noch auf der Flucht.