Ausreichende Durchlüftung nötig

Bei raumluftabhängigen Geräten hingegen ist zusätzlich eine ausreichende Durchlüftung während der Nutzung wichtig, da eine solche den Sauerstoff aus der direkten Umluft saugt. Durch das Verbrennen von Erdgas entsteht in der Anlage Kohlenmonoxid, welches in einem geschlossenen Raum zur Todesfalle werden kann. Bei moderneren Geräten wird das Kohlenmonoxid über eine Leitung direkt aus dem Gebäude geblasen. Bei einem Gas-Alarm in der Waldmüllerhofstraße in Linz konnte eine ältere Frau, die bereits am Boden lag, am Samstag vor Schlimmerem bewahrt werden. Durch einen Kohlenmonoxid-Detektor wird man frühzeitig auf die Gefahr aufmerksam gemacht – das rettet im Notfall Leben.