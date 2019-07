Am nächsten Morgen bemerkt

Anschließend verließ er die Unfallstelle. Der Unfall wurde erst am nächsten Morgen von dem 47-jährigen Geschädigten ebenfalls aus Niederwaldkirchen gemeldet. Aufgrund intensiver Ermittlungen konnte der 65-Jährige am Montagvormittag ausgeforscht werden. Ein Alkotest, etwa elf Stunden nach dem Unfall, ergab einen Wert von 0,64 Promille. Der 65-Jährige wird angezeigt.