Die Aufgaben der Wachebeamten in einem Gefängnis sind vielfältig - sie beaufsichtigen die Insassen in den Betrieben, leiten sie bei der Arbeit an, führen sie zu diversen Terminen (z.B. zum Arzt) aus, geleiten sie zu Verhandlungen und sind zudem administrativ tätig. Oft sind die Anstalten überbelegt, zusätzlich führt der Personalmangel immer wieder zu gefährlichen Situationen.