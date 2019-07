Clip auf Facebook soll User zum Nachdenken bringen

Dass wir heutzutage zu vertieft in die Technik sind, anstatt unser Rundherum wahrzunehmen, ist eine bekannte Tatsache. Nicht umsonst sind Begriffe wie „Smombie“ entstanden. Menschen wandeln umher, sind genervt von ihrem Umfeld und schenken den wichtigen Dingen im Leben zu wenig Beachtung. Wie macht man die Generationen, die in diese Kategorie fallen, besser darauf aufmerksam als auf Facebook? Das dachte sich auch Jay Shetty, der immer wieder für Aufsehen mit seinen Clips sorgt, in denen er auf die wichtigen Dinge im Leben eingeht.