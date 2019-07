Haustier-Blutbank in Parndorf

In der Tierklinik in Parndorf will man mit der ersten Blutbank für Haustiere zumindest verhindern, dass es zu solchen Engpässen kommt. Doch ähnlich wie beim Menschen ist auch nicht jeder Hund, jede Katze als Spender geeignet. Auch hier werden Proben genau untersucht und nur ganz gesunde Tiere in die Kartei aufgenommen. Auf der Veterinärmedizinischen Universität in Wien können Hunde ebenfalls Blut spenden. Dies bringt auch Vorteile für den Besitzer mit sich, denn die Blutgruppe des Hundes wird bestimmt und ein Blutspenderausweise ausgestellt, der im Notfall lebenswichtige Zeit sparen kann. Bei jeder Spende erfolgt außerdem kostenlos eine umfangreiche medizinische Kontrolle des Vierbeiners und seiner Blutwerte.