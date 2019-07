Die intensive Landwirtschaft bringt die Insektenwelt immer stärker in Bedrängnis. Umso erfreulicher, dass es noch ein paar Lebensräume gibt, in dem ein vielfältiges Insektenleben möglich ist. Der ehemalige Steinbruch Hauenstein im Grazer Stadtteil Maria Trost ist so einer: Fast 800 Tag- und Nachtfalter konnten hier bereits nachgewiesen werden, darunter sogar so seltene Exemplare wie etwa das akut gefährdete Gelbe Ordensband, ein Vertreter der Eulenfalter, oder die Spanische Flagge.