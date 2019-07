18. Platz auf Liste ergattert

In ihrer Heimat ist die ehemalige Immobilienmaklerin anscheinend nicht so gut vernetzt, denn dort hatte man keinen Platz auf der schwarzen Liste für die 30-Jährige übrig. In Niederösterreich reichte es trotzdem zum 18. Platz. Diese überraschende Besetzung sorgt allerdings auch bei einigen altgedienten Funktionären für Kopfschütteln.