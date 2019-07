Eigene Monteure im Einsatz

Von Heringsdorf bis in die Toskana, von der Loire bis Polen bietet Donau-Touristik Radfahr-Reisen an. „Die gewünschte Tagesdistanz liegt durchschnittlich zwischen 55 und 75 Kilometer“, so der Chef. 6000 Leihräder gehören zum Fuhrpark der Firma, dazu 1100 E-Bikes - ein kostenintensives Angebot. Doch ohne strombetriebene Räder wäre es heute undenkbar. „Das fordert uns alle. Auch die Hotels, wo wir dann 40, 50 E-Bikes laden“, sagt Traunmüller, der auch Radmonteure beschäftigt, die in der Hochsaison im Dauereinsatz stehen.