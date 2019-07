Den letzten Auftritt in Österreich gibt der Junioren-EM-Dritte von 2003 dann beim Ironman 70.3 in Zell am See am 1. September. „Dort habe ich schon zwei zweite Plätze zu Buche stehen“, sagte Giglmayr. „Dort zuzuschlagen wäre etwas ganz besonderes für mich.“