Kleintiere

Bitte bei der Gabe von Frischfutter wie Salat oder Äpfeln beachten, dass dieses bei sommerlichen Temperaturen schnell verderben kann. Außerdem noch gewissenhafter als sonst dafür sorgen, dass den Tieren frisches, sauberes Wasser zur Verfügung steht. Am besten z.B. die Anzahl der Trinkflaschen verdoppeln, um den erhöhten Flüssigkeitsbedarf sicher zu gewährleisten. Kaninchen, Meerschweinchen und Co., die in Freigehegen leben, müssen über ausreichend Unterschlupfmöglichkeiten und Schattenplätze verfügen. Kühle Steinplatten oder feuchte Tücher, die über das Gehege gehängt werden, können zusätzliche Abkühlung verschaffen. Manche Ratten mögen ein Wasserbad in einer flachen Schale.