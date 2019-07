Käfigzeitalter beenden - End The Cage Age

Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) hat sich mit über 170 Organisationen aus ganz Europa, darunter auch den „Vier Pfoten“, zusammengeschlossen, um Käfighaltung in der EU zu beenden. Mit der Europäischen Bürgerinitiative sollen alle Käfige aus der landwirtschaftlichen Tierhaltung in der gesamten EU verbannt werden. Inzwischen haben bereits über eine Million EU-Bürger unterzeichnet und eine starke Botschaft an die EU gesendet. „Die Kälber würden mehrmals täglich bei ihrer Mutter saugen, doch das wird ihnen verwehrt, weil Menschen die Milch trinken wollen. Durch die Einzelhaltung können sich die Tiere auch nicht mit anderen zusammendrängen, wenn es kalt ist. Millionen von Tieren werden in der EU in Käfigen gehalten. Kälber in Einzelboxen, Schweine in Kastenständen, Hühner, Enten, Gänse, Wachteln oder Kaninchen in Käfigen - sie alle leiden. Mit der Europäischen Bürgerinitiative ‘End The Cage Age‘ gibt es jetzt die Chance, diese Haltungssysteme, von denen einige bei uns in Österreich gar nicht mehr erlaubt sind, EU-weit zu verbieten. Unterschreiben auch Sie!“, so VGT-Tierschutzreferentin Ines Haider.