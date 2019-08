Alles, was Sie für die Zubereitung von Pesto benötigen, sind Olivenöl, Knoblauch, Salz, Pinienkerne (alternativ: Mandeln) und ihre Lieblingszutat. Das kann von gegrillter Melanzani über Bärlauch und Steinpilze bis hin zu Hokkaidokürbis und Pistazien reichen. Geben Sie alle Zutaten in einen Mörser oder Multi-Zerhacker und schmecken Sie das Pesto nachher gut mit Salz ab. Am besten verzehren Sie das Pesto gleich oder geben es in ein ausgewaschenes, gut verschließbares Glas mit Deckel.