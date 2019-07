Der erste Verhandlungstag in einem pikanten Prozess hat am Montag im Wiener Landesgericht stattgefunden: Ein 22-jähriger Klimaaktivist musste sich wegen versuchten Widerstandes vor Gericht verantworten. Es geht um einen Vorfall am 31. Mai am Rande einer Demonstration in der Wiener Innenstadt. Am Prozess ist auch einer jener Polizisten beteiligt, die an jenem Tag auf einen anderen Demonstranten brutal eingeschlagen haben sollen.