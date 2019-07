Ein heftiges Gewitter zog Sonntagabend über die Südoststeiermark. Dabei schlug gegen 17.25 Uhr ein Blitz in ein Wohnhaus in Murfeld. Dadurch wurden Elektroleitungen beschädigt bzw. verschmort, was in der Folge zur Entzündung von Isoliermaterial in der Dachstuhlkonstruktion führte. Die Eigentümer verständigten die Feuerwehr, der Brand wurde von vier umliegenden Feuerwehren gelöscht.