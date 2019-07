Auf Instagram: Die neuesten Unterwäsche-Trends

#Satin

Satin ist zwar nicht unbedingt der angenehmste Stoff für die meisten Menschen, kann aber durchaus einmal ausprobiert werden. Gerade jetzt im Sommer sind kurze Satin-Shorts total in und sie kommen in zahlreichen verschiedenen Farben und mit verspielten Mustern in die Läden. Die perfekten Teile um mit Stil am Sofa zu lümmeln.