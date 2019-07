Nach dem aufsehenerregenden Prozess um eine tödliche Kuh-Attacke in Tirol sollte jedem Almbesucher klar sein, dass mit den Paarhufern nicht zu spaßen ist - ganz besonders, wenn ein Hund dabei ist. Wie ein Facebook-Clip zeigt, verhalten sich einige Wanderer dennoch fahrlässig - trotz Warnung näherte sich am Freitagabend ein Mann mit Hund in der Axamer Lizum gefährlich nahe einer Kuh.