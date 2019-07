Immer wieder Hai-Sichtungen in den Gewässern vor Cape Cod

In den Gewässern vor Cape Cod werden ständig Haie gesichtet, nicht alle Begegnungen enden so glimpflich wie jene von Costa und seinen Angelurlaubern. Im Vorjahr kam ein Mann bei einer Hai-Attacke ums Leben, ein weiterer Mann wurde von Haien schwer verletzt. Einem Bericht von Ende Juni zufolge haben Wissenschaftler heuer insgesamt neun Weiße Hai in Cape Cod Bay gesichtet.