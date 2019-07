Die Massenproteste in Hongkong laufen immer mehr aus dem Ruder. Bei neuen Demonstrationen kam es am Sonntagabend nicht nur zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei, die mit Tränengas die wütende Menschenmenge in Zaum halten wollte, sondern es kam auch zu blutigen Attacken eines regierungsfreundlichen Schlägertrupps. Auf Videos ist zu sehen, wie Männer in weißen T-Shirts mit Eisenstangen und Holzstöcken auf Aktivisten einschlagen. Dabei wurden mindestens 45 Personen verletzt, sechs davon schwer. Ein Mensch schwebt in Lebensgefahr.