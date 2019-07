Wie tags zuvor in der Kollegienkirche das „Lagrime di San Pietro“ von Orlando di Lasso, ist auch Dmitri Schostakowitschs Sonate für Viola und Klavier das letzte Werk ihres Komponisten. Der Russe vollendete es erst kurz vor seinem Tod 1975. Und für dieses Abschiedswerk zwischen Reminiszenz an eigene Jugendarbeiten und Vorbilder wie Beethovens „Mondscheinsonate“ zeichnete am Klavier Festspiel-Intendant Markus Hinterhäuser gemeinsam mit Antoine Tamestit als Bratscher persönlich verantwortlich. Bevor das Festival mit der offiziellen Eröffnung am Freitag Fahrt und Trubel aufnimmt, nahm sich der Kulturmanager als Pianist nochmals die Muße für eine musikalische Reflexion auf einen Abschied von der Welt, auf das Testament eines Tonsetzers, der anders als seine beiden am Abend ebenfalls gewürdigten Kollegen der Spiritualität oder zumindest Religiosität denkbar fernstand.