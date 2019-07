„Böser, böser Andreas“

In einem mehr als zweiminütigen Video, das der Star am Sonntag auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht hat, erzählt der Steirer, dass er nach seinem Auftritt bei der „Starnacht am Wörthersee“ an der Hotelbar ein homosexuelles Pärchen getroffen habe. „Beide outeten sich als große Fans meiner Musik.“