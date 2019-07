Der frühere australische Tennisprofi Peter McNamara, Gewinner von drei Grand-Slam-Turnieren im Doppel, ist im Alter von 64 Jahren an Prostatakrebs gestorben. McNamara gewann im Einzel in den Siebziger- und Achtzigerjahren fünf Turniere, im Doppel 19. In der Einzel-Weltrangliste brachte er es an die siebente Stelle.