„Hund hatte eine Panikattacke“

Die Noch-Hundebesitzer entschieden daher zusammen mit der Züchterin Alla Morozova den Hund per Zug nach Novosibirsk zu schicken. Ein Zugbegleiter sollte während der knapp zwölfstündigen Fahrt auf „Maru“ achten. Doch das ging gehörig schief: Nach etwa drei Stunden Fahrt stoppte der Zug an einem kleinen Bahnhof in Achinsk. „Maru“ dürfte in diesem Moment alles zu viel geworden sein - die fremde Umgebung, ungewohnte Geräusche und natürlich die Tatsache, dass sie ihre liebgewonnenen Besitzer einfach verlassen hatten … „Der Hund hatte eine Panikattacke, sie hatte Angst“, vermutet Morozova.