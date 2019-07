Diese Fragen hat sich Europas größtes IT- und Techmagazin „c’t“ in seiner aktuellen Ausgabe gestellt und acht Smartphones mit Spitzenkameras getestet. Apples iPhone XS Max und sieben Android-Geräte wurden im Test verglichen. Neben teuren High-End-Geräten standen auch zwei günstigere Modelle auf dem Prüfstand: Das Google Pixel 3a und das Motorola One Vision. Zumindest bei guten Lichtbedingungen konnten diese im Test mithalten.