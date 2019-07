Der Extremsegler Norbert Sedalcek möchte es noch einmal wissen: Der 57-jährige Wiener ist in Les Sables-d‘Olonne zu seinem nächsten Abenteuer aufgebrochen. Alleine, nonstop und ohne fremde Hilfe will er die Welt umrunden - auf allen fünf Ozeanen und an beiden Polen der Erde vorbei. 34.000 Seemeilen liegen vor ihm, begleitet von Stürmen, Treibeis und der Einsamkeit.