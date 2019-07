Für einen Transport der Fische wurde ein Teich angelegt, in den die Tiere mithilfe von Dämmen geleitet werden, wie der TV-Sender CBC News am Sonntag berichtete. Die dort mit Netzen gefangenen Lachse werden in Aluminiumbehälter, die mit Sauerstoff angereichertes Wasser enthalten, gesetzt, anschließend in Hubschrauber verfrachtet und an ihren Laichplätzen wieder in die Freiheit entlassen.