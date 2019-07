Ähnlich sah’s Thomas Murg, der das Schützenfest in Allerheiligen in der dritten Minute per Distanzschuss eröffnet hatte: „Wir sind immer konzentriert geblieben, haben das gegen ein Team, das auch Fußball spielen wollte, sehr gut gemacht.“ Da nickte Kapitän Stefan Schwab: „Neun Tore gegen einen Regionalligisten sind nicht alltäglich - haben wir in den sechs Jahren, in denen ich bei Rapid bin, noch nie geschafft.“