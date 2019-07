Der mit seinem Neo-Ostligisten sensationell Hartberg um Trainer-Freund Markus Schopp in der ersten Cup-Runde mit 7:5 nach dem Elfmeterschießen in der „Gruam“ in Brigittenau rauskickte. „Ich hatte schon vor Spielbeginn meine Liste mit den Schützen in der Tasche. Dass es aber mit dieser Dramatik endet, ist unser kleines Fußball-Märchen“, beschrieb Österreichs Rekord-Torschütze (44 Treffer) seine Gefühlslage.