Massiver Trieb des Hundes

„Vielleicht hätte man den Hund vom Kind ablenken können, aber dann hätte es vermutlich ein zweites Opfer gegeben“, erklärt ein Polizeihundeführer und ergänzt: „Ich hätte, wenn ich nicht vorbereitet bin, gegen so eine Attacke auch keine Chance.“ Das bestätigt auch der langjährige Schutzhunde-Trainer Günter Wolfauer (74) aus Altenberg: „Das Einzige, das man jedenfalls nicht tun darf, ist weglaufen. Denn dann steigert man den Trieb des Hundes.“

Die Experten, die betonen, dass sie Hunde lieben, sind in ihren Tipps gnadenlos: „Wenn man einen Stock zu Greifen kriegt, sich dem angreifenden Hund in den Weg stellen, ihn damit auf Distanz halten und wenn es geht, mit voller Wucht auf die Schnauze hauen. Damit wird er vielleicht abgeschreckt. Aber es kann auch sein, dass er es dann erst wirklich wissen will.“