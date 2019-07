Alles andere als wunschgemäß hat an diesem Wochenende der Sommer-Grand-Prix der Skispringer für Österreich begonnen. Nach Rang sechs im Teambewerb landeten die ÖSV-Athleten am Sonntag in Wisla im Einzel abgeschlagen. Stefan Huber war als bester Österreicher 22., Stefan Kraft hatte so wie drei andere ÖSV-Leute das Finale verpasst. Der Sieg ging an den Slowenen Timi Zajc vor Dawid Kubacki (POL).