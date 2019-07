Korrekturen in der Pause

Trotzdem war’s allein aufgrund der beiden Gegentore doch überraschend, dass Valérien Ismaël vorm Liga-Start am Sonntag gegen Altach gar „keine Baustellen“ mehr gesehen haben will. Offiziell zumindest. Doch wäre das wirklich so gewesen, hätte man sich in der Halbzeit beim Stand von 1:1 nicht vorgenommen: