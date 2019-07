Eine Gruppe von Motorradfahrern war heute, Sonntag, in der Steiermark unterwegs. In einer Kurve in Scheifling geriet das Bike einer Klagenfurterin ins Rutschen und prallte gegen das entgegenkommende Auto eines Wieners (53). Obwohl der Notarzt sofort zur Stelle war und das Team des Rettungshelikopters bereit stand, erlag die 60-Jährige ihren Verletzungen.