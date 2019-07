Nächster Unfall am Himmel: Nach den zwei tragischen Unfällen mit Kleinflugzeugen, bei denen binnen 48 Stunden 6 Menschen ums Leben gekommen waren, sind jetzt zwei Piloten in Niedersachsen mit ihren Segelflugzeugen in rund 100 Metern Höhe zusammengekracht. Wie durch ein Wunder überlebten beide aber das Unglück, eine der Maschinen stürzte jedoch in ein Wohngebiet!