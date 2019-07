Falltür brachte weitere Gräber zum Vorschein

Stattdessen wurden auf dem Friedhof aber Beinhäuser, also Räume zur Aufbewahrung von Gebeinen, entdeckt. Durch eine Falltür ging es am Samstag nach unten. Dort bot sich den Experten erneut eine Überraschung: „Wir haben nicht erwartet, so viele Knochen zu finden. Heute wurden Tausende sichergestellt, vermutlich von Dutzenden Personen.“ Sie alle zu prüfen wird noch längere Zeit dauern.