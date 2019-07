Eklat bei der Schwimm-WM in Gwangju: Der unter Dopingverdacht stehende Olympiasieger Sun Yang hat den Titel über 400 m Kraul gewonnen. Der Chinese schlug am Sonntag bei der ersten Entscheidung der Beckenwettbewerbe nach 3:42,44 Minuten an. Sein Gegner Mack Horton wollte nicht mit ihm gemeinsam auf dem Podium posieren. Adam Peaty schwamm im 100-m-Brust-Halbfinale in 56,88 Sekunden Weltrekord, eine überraschende Niederlage setzte es für Katie Ledecky. 400-m-Kraul-Silber ging an den vorher erwähnten Australier Horton, Bronze an den Italiener Gabriele Detti. Der Österreicher Felix Auböck verpasste als 13. den Endlauf.