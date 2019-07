Lukas Weißhaidinger, schon mitten in der Vorbereitung für die Leichtathletik-WM in Doha (27. September bis 6. Oktober), belegte beim erneuten Gipfeltreffen des Diskus-Weltelite bei der Diamond League in London mit 63,74 m den sechsten Platz. Einen Rang, den er angepeilt hatte. Mehr war zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. Für das Finale der Diamond League am 6. September war der EM-Dritte ohnehin schon längst qualifiziert.