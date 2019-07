„Wir vertreten 3,2 Millionen Bürgerinnen und Bürger und registrieren mit großer Sorge die Ausbaupläne für die Atomkraftwerke.“ In einem Brief an Brigitte Bierlein ersuchen Mikl-Leitner und Stelzer die Bundeskanzlerin eindringlich um Gespräche mit tschechischen Politikern, um die Projekte in Temelín und Dukovany zu stoppen. „Ebenso sollte die Kanzlerin alle rechtlichen Möglichkeiten gegen die Atompläne prüfen“, so Mikl-Leitner. Ein zweiter Brief der beiden Landespolitiker geht direkt an Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babiš (siehe Ausriss in unserer heutigen Printausgabe auf Seite 19).