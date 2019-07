Es dürften jedoch schon vor 1869 Frauen am Glockner-Gipfel gewesen sein. Dafür finden sich aber keine offiziellen Dokumentationen. „Besonders spannend war es für uns, im Zuge der Vorbereitung für diese Ausstellung der Frage auf den Grund zu gehen, mit welchen gesellschaftlichen Vorurteilen und Hindernissen all diese Frauen zu kämpfen hatten. Welchen Ungerechtigkeiten und Schwierigkeiten zum Trotz sie dann dennoch die Berge für sich - und damit auch für alle nachkommenden Frauen erobert haben“, so Kuratorin Sibylle Kampl.