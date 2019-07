Die beiden Gesamtsieger, Armin Höfl und Michaela Zwerger stellten neue Streckenrekorde auf. Sie bezwangen die Grebenzen in sagenhaften Bestzeiten: Armin Höfl (ÖSV-Schibergsteiger) erreichte das Ziel in 1:00,10, Michaela Zwerger (LC Villach) in 1:19,45. Die Athleten waren von der anspruchsvollen und wunderschöne Strecke, die über 10,9 Kilometer und 1.156 Höhenmeter entlang des Kärntner Grenzwanderweg führt begeistert.