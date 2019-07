Der Unfall passierte Samstagabend in der Stadt Salzburg an der Kreuzung Schwarzstraße - Markartplatz. Drei Fahrzeuge, eines mit tschechischem Kennzeichen, eines aus dem Flachgau und eines aus der Stadt Salzburg, fuhren laut Polizei mit weit überhöhter Geschwindigkeit die Schwarzstraße stadteinwärts und bogen trotz Gegenverkehrs knapp hintereinander links in Richtung Markartplatz ab.