Der Alkolenker war mit seinem Lkw auf der A10 in Richtung Salzburg unterwegs. In Golling (Bezirk Hallein) prallte der Mann mit seinem Fahrzeug gegen die rechte Wand des Hieflertunnels und beschädigte dabei zwei Hinweiszeichen. Mit dem beschädigten Lkw setzte der Mann seine Fahrt in Richtung Salzburg fort.