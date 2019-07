Im Zentrum Portugals sind mehr als 1100 Feuerwehrleute im Kampf gegen gleich mehrere Waldbrände im Einsatz. Mindestens acht Menschen sind bislang in der Flammen-Hölle verletzt worden. Ein Mann habe schwerste Brandverletzungen erlitten und sei in eine Klinik in Lissabon geflogen worden, berichtete die Zeitung „Publico“ unter Berufung auf die Behörden.